Законодательство о проведении проверок на детекторе лжи пересмотрят

Законодательство о проведении проверок на детекторе лжи требует пересмотра. К такому выводу пришли члены парламентской комиссии по безопасности. Слушания провели после того, как в прессе были описаны многочисленные случаи, которые, по мнению депутатов, ставят под сомнение правильность результатов полиграфа.

"В законе номер 269 говорится, что проверка на полиграфе служит лишь вспомогательным ориентиром и это четко должен подчеркнуть проводящий её человек, а в специальном законе, касающемся Национального агентства по неподкупности, говорится, что непрохождение этого теста является решающим фактором", - сказал председатель Комиссии по безопасности Роман Боцан.



Председатель Комиссии по безопасности Роман Боцан утверждает, что недавно девять выпускников Национального института юстиции, кандидаты в прокуроры, получили эти должности после того, как оспорили в Высшей судебной палате результаты проверки на детекторе лжи. В то же время один из кандидатов на должность директора Национального агентства по неподкупности Теодор Кырнац был исключен из гонки именно по результатам полиграфа.

Некоторые депутаты считают, что закон должен строго ограничить те категории чиновников, неподкупность которых нужно проверять.



"Со временем обнаружились некоторые нюансы, которые нужно пересмотреть. Но желательно было бы не менять законодательство в зависимости от частных судебных процессов", - отметил депутат ДПМ Артур Решетников.



По данным Государственной комиссии проверки на полиграфе, в НЦБК за последние два года было проведено более 200 тестов. По результатам проверки, 40 человек не взяли на работу, а четверых сотрудников НЦБК уволили. Но представители центра все же настаивают, что тестирование на детекторе не должна считаться решающим аргументом.



"Еще раз подчеркну, что этот результат должен лишь прилагаться к другим данным, которые будут учитываться проверяющими при трудоустройстве", - сказал замдиректора НЦБК Вадим Кожокару.



По закону, пройти проверку на детекторе лжи обязаны прокуроры, судьи, работники Таможенной службы, СИБ и НЦБК, МВД, а также сотрудники и кандидаты на руководящие должности Национального агентства по неподкупности.





