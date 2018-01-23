Либералы обратились в КС с требованием признать неконституционными законы о статусе русского языка в Молдове

Либералы требуют признать неконституционными законы о статусе русского языка в Молдове. Они считают, что при переходе к латинской графике в 1989 году, его сохранили, поскольку наша страна тогда входила в СССР.

"Понятно, что русский равен по значимости языкам, на которых говорят болгары, гагаузы, украинцы. Но нельзя допускать, чтобы он приравнивался к румынскому, который является официальным, чтобы у них был одинаковый статус", - сказал председатель ЛП Михай Гимпу.



"Мы считаем, это пережитком советского прошлого. К сожалению, это стало определяющим фактором массовой миграции национальных меньшинств", - сказал зампредседателя ЛП Валериу Мунтяну.



По словам либералов, при обращении в Конституционный суд они учитывали декабрьское постановление от 2013 года. В нём говорится, что государственным языком является тот, что указан в Декларации о независимости, то есть румынский.





