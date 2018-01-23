На конкурсе красоты верблюдов исключили за ботокс

В Саудовской Аравии на верблюжьем фестивале десятки животных были исключены с конкурса красоты по причине инъекций ботокса, пишет Times of Oman.

Издание сообщает, что владельцы животных использовали ботокс, чтобы придать верблюдам более привлекательный вид и увеличить шансы на успех.

Верблюжий фестиваль является в Саудовской Аравии традиционным мероприятием. Он включает в себя не только конкурс красоты, но также скачки и другие соревнования, пишет korrespondent.net

Помимо этого, посетителей фестиваля ожидает зверинец, показ разного размера верблюдов, дегустация верблюжьего молока и другие увеселения.