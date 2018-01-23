Иран провел испытания новых ракет

ВМС Ирана впервые провели успешный пуск крылатой ракеты большой дальности Кадир. Об этом сообщает иранское агентство Фарс.

Двухдневные Учения Мохаммад Расулаллах-5 начались накануне в прибрежной полосе Мекран и Оманском заливе при участии ВМС, ВВС и сухопутных войск армии Ирана.

Отмечается,что Кадир – это ракета наземного и морского базирования. Он может уничтожать цели на расстоянии 300 километров.

Также военные испытали крылатую ракету Наср, а днем ранее была запущена высокоточная ракета Лабайк-1. Все эти ракеты производятся в Иране.

Военные маневры проходят рядом с Ормузским проливом, который является одним из главных маршрутов для транспортировки нефти, пишет korrespondent.net