ДПМ предпримет необходимые политические шаги для того, чтобы борьба с коррупцией была более импульсивной

Структуры, ответственные за расследование случаев коррупции, должны быть более настойчивыми, действовать силой по этому вопросу и отложить в сторону застенчивость.

Лидер Демократической партии Молдовы, Влад Плахотнюк, в этом убежден. Он заявил в интервью для портала deschide.md, что ДПМ направил большое количество жалоб в учреждения по борьбе с коррупцией по фактам, сообщенными гражданами или обнаруженными партией.

В то же время Влад Плахотнюк обращает внимание на то, что необходимо действовать более жестко и по отношению к криминальным группам, которые стоят во главе самых коррумпированный областей.

«Недостаточно арестовать лишь начальника учреждения, который совершил коррупционные деяния, потому что преступная группировка может быть восстановлена. Должна быть исключена вся схема. Люди ожидают, что эти коррумпированные области будут деструктурированы и в основании, там, где иногда возникает коррупционный феномен, там, где прямо из кармана людей ежедневно вытаскиваются деньги за услуги, которые должны предоставляться бесплатно», приводит пример политик.

Более того, Влад Плахотнюк утверждает, что необходима шоковая терапия.

«В области коррупции это действительно необходимо, необходимо, чтобы ответственные учреждения силой действовали в этом вопросе и отложили застенчивость в сторону. Все мы знаем, какой раньше была Молдова, года 3-4 назад или раньше никто не решался затронуть высокопоставленного чиновника. Сейчас у нас есть десятки таких случаев лишь за последние два года, в том числе и обвинительных приговоров. Таким образом, шаги могут быть предприняты, только нужны более решительные и быстрые люди», заявил Плахотнюк.

Он уверил, что ДПМ предпримет необходимые политические шаги для того, чтобы борьба с коррупцией была более импульсивной, а граждане почувствовали это непосредственно на себе посредством устранения злоупотреблений, которые применяют некоторые государственные чиновники.