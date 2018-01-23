В роддомах вымогали деньги за услуги, которые должны предоставляться бесплатно

Национальный центр по борьбе с коррупцией рассмотрит петицию о случаях вымогательства в роддомах. Её подписали 98 женщин. Треть из них утверждает, что врачи просили у них деньги за услуги, которые должны предоставляться бесплатно. А первая муниципальная больница сформирует комиссию, которая займётся расследованием случаев о ненадлежащем уходе за пациентами.

Пострадала от несоответствующего ухода и Ольга Мулик. Её второй ребёнок родился мёртвым. Женщина говорит, что врачи отказались ставить её на учёт.



"Мне отказали, ничего не объяснив при этом. Через четыря дня у меня начались головные боли, тошнота, мы обратились в Фалештский роддом. Оттуда нас отправили в Бельцы", - заявила пациентка Ольга Мулик.



В Бельцах Ольге сообщили, что ребёнок мёртв.



"Сделали УЗИ и сказали, что нет сердцебиения. У меня начались схватки, которые длились примерно три часа. В это время никого рядом не было. Я родила сама, со мной в палате лежали ещё две пациентки", - продолжила пациентка Ольга Мулик.



Ольга совместно с другими женщинами подписала петицию, которую они передали в Национальный центр по борьбе с коррупцией.



"С учётом того, что об этих инцидентах стало известно постфактум, вмешаться мы не можем. Мы примем эту информацию к сведению, она пригодится при расследовании подобных случаев в будущем."



Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты разработало план действий по улучшению качества медицинских услуг.



"В медучреждениях установят информационные панно с правами пациента. К тому же там будут контакты горячей линии и линии доверия, куда пациент сможет сообщить о врачебной ошибке", - заявил госсекретарь Министерства здравоохранения Борис Гылка.



Копию петиции передали в правительство.





