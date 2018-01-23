Влад Плахотнюк рассказал об избирательной стратегии Демпартии

В предвыборной кампании, которая состоится в этом году, Демократическая партия Молдовы выработает новый подход, который не нацелен на политическую войну или на борьбу с другими партиями. Лидер партии Влад Плахотнюк рассказал в интервью порталу deschide.md, что ДПМ сосредоточится на интересах граждан.

«Это прагматичный подход и с очень четкой целью. Главный враг ДПМ - проблемы в стране, накопленные за годы политической нестабильности, сложные коалиции, гордость, борьба за власть, проблемы, накопленные, в том числе представителями партий, которые сегодня находятся в оппозиции, но не так давно были у власти. Мы, как партия, с этим должны бороться, решать существующие проблемы, побуждать наших коллег в правительстве и парламенте активно действовать в этом направлении», - пояснил Влад Плахотнюк.

По его словам, в скором времени будет представлен предвыборный план на 2018 год. Документ будет основываться на уже объявленных приоритетах, а не на политических полемиках. Однако, партия оставляет за собой право реагировать на атаки в ее адрес, пишет publika.md.

«Таким образом, от ДПМ вы должны ожидать сильного участия в решении проблем, стоящих перед страной, меньшего участия в политических полемиках, избегания политических войн. Мы будем реагировать только, когда посчитаем необходимым публично указать на ложные обвинения в наш адрес, мы будем защищать наших коллег, которые подвергаются несправедливым нападкам. Наша партия - сильная и единая команда», - отметил лидер правящей партии.

В этом же контексте Плахотнюк подтвердил готовность ДПМ создать после выборов альянс с правыми партиями. Он также прокомментировал заявления некоторых политиков о том, что они не намерены объединяться с ДПМ в будущем парламенте, чтобы поддержать проевропейский курс страны.

«Мы не хотим комментировать или участвовать в полемиках касательно чисто избирательных заявлений оппозиционных правых партий, выступающих с посланием о том, что они не будут делать, не говоря людям о том, что сделают для них. Мы считаем, что эти обсуждения должны быть возобновлены после выборов, наша стратегическая позиция остается на линии, проголосованной Политическим советом», - сказал Влад Плахотнюк.





