Влад Плахотнюк о перспективе интеграции в ЕС

Политический класс, который в последние годы был вовлечен в бесконечные политические войны, несет ответственность за то, что Молдова еще не получила четкой перспективы европейской интеграции. Такого мнения придерживается председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк.

В интервью deschide.md он сказал, что «мы могли бы продвинуться быстрее, если бы не участвовали в бесконечных политических войнах и если бы не было периудов нестабильности, за которые я лично извинялся и вновь извиняюсь перед гражданами за то, что они стали этому свидетелями и были затронуты всеми политическими войнами».

По словам Влада Плахотнюка, сегодняшняя стабильность обусловлена, в том числе уроками, извлеченными из прошлых ошибок и оправданными упреками граждан.

«Я думаю, что последние два года показали явное изменение в том, как мы работаем в этом направлении, без политических скандалов и ложных ставок. Весь политический класс должен взять на себя ответственность за эту долгую политическую нестабильность в прошлом, а в будущем это уже не будет тем фактором, посредством которого партии регулируют свои недомолвки», - объясняет Плахотнюк.

Лидер ДПМ также отметил, что медленный прогресс на пути европейской интеграции обусловлена и другим фактором - стратегией расширения Европейского союза.

«Но это не значит, что у Молдовы нет перспективы интеграции. На самом деле мы, до эффективной европейской интеграции, должны побеспокоиться о том, чтобы Республика Молдова, по крайней мере, достигла минимальных стандартов государств-членов ЕС. Затем мы можем активно просить и начать интеграционный процесс, и я уверен, что нас услышат. Таким образом, у нас много работы дома», - заключил председатель ДПМ.