Гражданский активист спустя несколько лет игнорирования встретился со столичными чиновниками

Активист Виктор Киронда, который известен своим участием в гражданских проектах по благоустройству столицы, наконец встретился с кишиневскими функционерами. На своей странице в фейсбуке он написал, что инициатива проведения встречи принадлежит и.о.мэра Сильвии Раду, с которой он обсудил стратегию развития общественного транспорта.

„…. Сегодня состоялась встреча с и.о.мэра Сильвией Раду, главным архитектором Серджиу Борозаном, представителями управления транспорта и жилищно-коммунального хлзяйства, написал Виктор Киронда в посте. Во время встречи активист ознакомил присутствующих с собственным иссследованием, были также обсуждены основные проблемы транспортной системы города. Во время встречи активист ознакомил присутствующих с собственным иссследованием, были также обсуждены основные проблемы транспортной системы города. „Я отметил открытость муниципальных властей к внедрению альтернативного транспорта….Мы также договорились о последующих встречах, чтобы создать рабочую группу, обозначенную в исследовании. Спасибо Сильвии Раду и Руслану Кодряну за организацию этой встречи и сотрудничество, - отметил активист. „Я отметил открытость муниципальных властей к внедрению альтернативного транспорта….Мы также договорились о последующих встречах, чтобы создать рабочую группу, обозначенную в исследовании. Спасибо Сильвии Раду и Руслану Кодряну за организацию этой встречи и сотрудничество, - отметил активист.

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