Подросток убил одноклассника в Германии

В немецкой школе, расположенной неподалеку от города Дортмунд, ученик старшей школы убил одноклассника.

Об этом сообщает полиция, уточняя, что 15-летний школьник ударил ножом 14-летнего.

Сообщается, что подросток получил ранение в область шеи и скончался до приезда скорой помощи.

Инцидент произошёл около 8:00 по местному времени в общеобразовательной школе Käthe Kollwitz, в городке Люнен.

Как сообщает ВВС, подозреваемый попытался скрыться с места преступления, однако полиция сумела перехватить его с помощью вертолета.

Подозреваемый в убийстве подросток арестован. В настоящий момент его допрашивают. Пока о его мотивах ничего не известно. Ведется следствие.

Поддержать учеников и родителей в школу пришли священники. Занятия были отменены.

"Ужасный поступок. Молодой человек убит в таком раннем возрасте. Мое сердечное сочувствие семье, друзьям и одноклассникам", - передают немецкие СМИ слова министра образования Германии Ивонны Гебауэр. Она добавила, что со школьниками работают психологи.

Как сообщают немецкие СМИ, и жертва, и подозреваемый - граждане Германии.

У подозреваемого, как сообщается, также есть казахский паспорт.