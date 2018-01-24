В немецкой школе, расположенной неподалеку от города Дортмунд, ученик старшей школы убил одноклассника.
Об этом сообщает полиция, уточняя, что 15-летний школьник ударил ножом 14-летнего.
Сообщается, что подросток получил ранение в область шеи и скончался до приезда скорой помощи.
Инцидент произошёл около 8:00 по местному времени в общеобразовательной школе Käthe Kollwitz, в городке Люнен.
Как сообщает ВВС, подозреваемый попытался скрыться с места преступления, однако полиция сумела перехватить его с помощью вертолета.
Подозреваемый в убийстве подросток арестован. В настоящий момент его допрашивают. Пока о его мотивах ничего не известно. Ведется следствие.
Поддержать учеников и родителей в школу пришли священники. Занятия были отменены.
"Ужасный поступок. Молодой человек убит в таком раннем возрасте. Мое сердечное сочувствие семье, друзьям и одноклассникам", - передают немецкие СМИ слова министра образования Германии Ивонны Гебауэр. Она добавила, что со школьниками работают психологи.
Как сообщают немецкие СМИ, и жертва, и подозреваемый - граждане Германии.
У подозреваемого, как сообщается, также есть казахский паспорт.
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авторы издания DW