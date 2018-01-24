Полиция изъяла в школах Косово 62 кг наркотиков

В Косово полиция в ходе спецоперации в школах изъяла 62 килограмма марихуаны. Об этом сообщили в МВД в Приштине, пишет Газета.RU.

"Свыше 62 кг марихуаны, 0,5 гр кокаина и одна единица огнестрельного оружия изъяты в ходе акции полиции "Стоп наркотикам в школах". Задержано 26 человек, и возбуждено 17 уголовных дел", – говорится в сообщении.

Операция проводилась по всей территории региона на прошедшей неделе. Борьба с наркотиками в косовских школах регулярно приводит к изъятию большого количества легких и тяжелых наркотиков, огнестрельного оружия и крупных сумм денег сомнительного происхождения, пишет korrespondent.net