Китайцы построили за ночь железнодорожную развязку

В Китае, в городе Лунъянь, за одну ночь была проложена железнодорожная развязка, пишет Daily Mail. В ходе строительства новую линию соединили с тремя старыми ветками. Процесс был снят на видео и опубликован на YouTube-канале Zidyboby.

Сообщается, что в операции были задействованы 1,5 тысячи рабочих и 23 экскаватора. Строительство продолжалось на протяжении девяти часов. Издание сообщает, что дорога была не только проложена, но и подготовлена для использования. В частности, была проведена установка светофоров и средств, необходимых для мониторинга движения.

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