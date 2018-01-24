Создана универсальная вакцина от самых опасных видов гриппа

Американские молекулярные биологи создали и успешно проверили на мышах экспериментальную нановакцину от фактически всех штаммов вируса гриппа типа А, вызывающих самые серьезные эпидемии, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Ежегодно эпидемии гриппа уносят жизни многих тысяч человек. Борьба с заболеванием осложняется тем, что у этого вируса есть три разновидности – А, В и С, поэтому довольно сложно предсказать, какой именно вид получит наибольшее распространение в этом или следующем году. Кроме того, вакцинация позволяет выработать иммунитет лишь к одному или нескольким штаммам.

Наиболее опасны вирусы, относящиеся к типу А. Его разновидности делятся на группы А1 и А2 в зависимости от состава белковой оболочки вируса, определяющей механизм заражения клеток организма-хозяина. К первой группе относится вирус свиного, ко второй – птичьего гриппа.

В каждой группе вирусы могут серьезно отличаться по устройству, и организму, как и производителям вакцин, приходится приспосабливаться к новым штаммам каждый год. Благодаря вакцинам и тому, что люди вырабатывают иммунитет к " актуальной версии" вируса, в природе возник своеобразный круговорот штаммов гриппа, что вынуждает ученых каждый год создавать новые прививки.

Дэн и его коллеги сделали первый серьезный шаг к получению универсальной вакцины, помогающей иммунитету защищаться от всех вирусов типа А. Для этого они создали наночастицы, состоявшие из нескольких слоев жира и фрагментов гемагглютинина — белковой брони вируса, играющей ключевую роль в его прикреплении к клеткам легких.

Эти обломки белка, как отмечает Дэн, располагались в наночастицах так, что постепенно высвобождались и попадали в кровоток после того, как вакцину вводили в тело животного или человека. При этом по форме они были аналогичны частям "живого" вируса". Благодаря этому иммунитет постепенно учится распознавать ключевые участки в структуре гемагглютинина и нейтрализовать их даже в том случае, если доступ к ним затруднен.

Работу этой нановакцины ученые проверили на мышах и хорьках, которых попытались заразить летальными дозами сразу четырех штаммов вируса – птичьего гриппа H3N2, H7N9 и H5N1, а также свиного H1N1. Во всех случаях животные выжили и не испытывали серьезных проблем со здоровьем. Это стало первым индикатором того, что эта вакцина действительно претендует на звание универсальной.

В ближайшее время, как надеются биологи, они получат разрешение на проведение клинических испытаний на других животных, а также на добровольцах, что позволит вакцине стать частью арсенала врачей уже в ближайшие несколько лет, сообщает РИА Новости