Названа приправа, улучшающая память и настроение

Любителям индийской кухни особенно понравится новое открытие: ежедневное употребление определённой формы куркумина (вещества, которое придаёт индийскому карри его яркий цвет) улучшает память и настроение людей с незначительной возрастной потерей памяти. Об этом заявили учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Исследователи изучали влияние легко усваиваемой добавки куркумина на показатели памяти людей без деменции (слабоумия), а также потенциальное влияние куркумина на микроскопические бляшки в мозге людей с болезнью Альцгеймера.

Лабораторные исследования показали, что вещество, содержащиеся в куркуме, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

И ранее учёные предположили, что, возможно, именно по этой причине пожилые люди в Индии (где куркумин очень популярен) реже сталкиваются с болезнью Альцгеймера и имеют хорошие когнитивные функции, пишет vesti.ru