Пять человек употребляли наркотики в подъезде многоэтажки на Чеканах

Употребляли наркотики прямо в подъезде многоэтажки на Чеканах. Полиция задержала с поличным пять человек в возрасте от 19 до 21 года. Все они жители столицы.

У них обнаружили пакетики с измельченной растительной массой, которые отправили на экспертизу. Подозреваемые могут оказаться за решеткой на 4 года.

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