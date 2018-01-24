Гражданин Молдовы пытался нелегально провезти в Румынию более 7000 пачек сигарет

Контрабанда на 69 тысяч румынских леев. Гражданин Молдовы пытался нелегально провезти в соседнюю страну 7 400 пачек сигарет.

Однако его планы раскрыли пограничники Ясского территориального инспектората, которые провели спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом табачных изделий.

Мужчина заявил в ходе дознания, что в Яссах человек попросил его привезти из Ботошань несколько мешков, не сообщив о том, что в них находится. За эту услугу ему пообещали 100 евро. Ведется следствие.