Влад Плахотнюк занимает пятое место в рейтинге политиков, которые пользуются наибольшим доверием, опередив Андрея Нэстасе и Ренато Усатого

Президент Игорь Додон, лидер Партии «Действие и солидарность» Майя Санду и премьер-министр Павел Филип пользуются наибольшим доверием граждан Республики Молдова.

В то же время существенно вырос рейтинг председателя ДПМ Влада Плахотнюка. Сейчас он занимает пятое место.

Впервые в рейтинг вошел и бывший глава Румынии Траян Бэсеску.

Согласно опросу Vox populi, проведенному Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, 51,5% опрошенных людей возлагают надежды на Игоря Додона. Майю Санду подерживают 29,3% опрошенных, а 22,1% участников опроса доверяют Павлу Филип.

Лидер коммунистов Владимир Воронин с 19,2% голосами респондентов занимает четвертое место в рейтинге общественных деятелей Молдовы. За ним следует председатель ДПМ Влад Плахотнюк, которому доверяют 17,7% участников опроса.

Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе занимает седьмое место с рейтингом 15,1%, а глава „Нашей партии” Ренато Усатый - на девятом месте с 12,3%. Чуть более 10% респондентов заявили, что доверяют почетному председателю Партии национального единства Траяну Бэсеску, а лидеру ЛП Михаю Гимпу — 8,3%.

Опрос проводился с 2 января по 18 января. В нем приняли участие 1783 человек. Погрешность составляет +/- 2,4%.