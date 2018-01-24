APA-CANAL распродаёт движимое имущество

APA-CANAL распродаёт движимое имущество. С молотка уйдут 37 самосвалов, экскаваторов, микроавтобусов - и новенький внедорожник, купленный предыдущим директором.

Volkswagen Touareg 14-го года - самый дорогой лот. Купленный Констатнтином Бекчиевым для служебных разъездов за 657-мь тысяч леев, сейчас он доступен за полмиллиона.

"Он на ходу, в хорошем состоянии, но содержать такой автомобиль дорого для предприятия, заменим его на машину попроще, но предполагаю, это тоже будет внедорожник", сообщила технический директор Виктор Кроитору.

Продает APA-CANA отслужившие свое ЗИЛы и ГАЗы. Стартовая цена - от 16 до 23 тысяч леев. 7 экскаваров, подлежащих продаже, можно приобрести от 48 тысяч леев.

"Года полтора назад мы законсервировали эти экскаваторы, они в рабочем состоянии, просто их заменили на 13 новых, куда более функциональных", сказал глава хозяйственного управления Владимир Фуртушняк.

Аукцион состоится 30 января в офисе Апэ-Канал, цена за участие - 200 леев с физических, и тысяча - с юридических лиц.

"Когда продадим всю технику, определимся с тем, что нужно для обновления автопарка", отметила директор Вероника Херца.

На данный момент из 240 транспортных единиц предприятия лишь 51 бывли куплены недавно.