Мужчина угнал у своей приятельницы авто и попал в ДТП

Желание прокатиться на чужой машине может обернуться для молодого человека пятью годами тюрьмы.

22-летняя жительница столичного сектора Ботаника обратилась в полицию, обнаружив исчезновение своей машины с парковки перед жилым домом.

В результате оперативных действий органы правопорядка вышли на след злоумышленника. Выяснилось, что на угнанном авто он попал в ДТП в секторе Центр.

В ходе допроса вскрылись интересные детали. 21-летний вор оказался приятелем автовладелицы. Находясь дома у нее в гостях, молодой человек незаметно украл ключи, чтобы прокатиться на авто. Однако, не справившись с управлением, угонщик попал в аварию, пишет aif.md

За содеянное любителю чужих машин грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.





