Заседание по делу Кирилла Лучинского вновь отменили

Судебные слушания по делу Кирилла Лучинского вновь отменили. Обвиняемый находится в больнице. Его адвокаты представили в суде медицинское заключение врачей.

"У Кирилла Лучинского хроническое заболевание. Его состояние ухудшилось. Его прооперировали. Лечение планируют завершить к субботе", сказала адвокат Корина Стратан.



15 января Лучинскому продлили предварительный арест ещё на 30 суток.



"Надеемся, Кирилл Лучинский будет присутствовать на следующем заседании. Несмотря на то, что он в больнице, он всё ещё находится под домашним арестом. Периодически его проверют сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией", сказал прокурор Евгений Рурак.



Бывший депутат находится под домашним арестом с мая прошлого года. Его обвиняют в отмывании денег и причастности к хищению средств из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Кириллу Лучинскому грозит до 10 лет тюрьмы.



