Дело бывшего судьи Апелляционной палаты Михая Чугуряну передали в суд

Дело бывшего судьи Апелляционной палаты Михая Чугуряну, которого обвиняют в злоупотреблении служебным положением, отправили в суд. Об этом сообщили в Прокуратуре по борьбе с коррупцией.

По данным следствия, с 2014 по 2016-ый бывший судья принял четыре незаконных решения, на основании которых почти 780 гектаров государственной земли передали в ведение госпредприятия Экспериментально-технологической станции Кодру, которое находилось в процессе банкротства.

Несмотря на то, что незаконные решения Верховный суд аннулировал, а дело вернули на пересмотр, судья продолжал выносить аналогичные вердикты. Если вина Михая Чугуряну будет доказана, ему грозит до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности сроком до десяти лет.