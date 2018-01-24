Facebook откроет три учебных центра в странах Европы

Корпорация Facebook откроет в Европе три новых центра, где желающие в ближайшие два года смогут обучаться применению различных информационных технологий. Об этом сообщила операционный директор компании Шерил Сандберг в беседе с Reuters. По ее словам, центры появятся в Испании, Польше и Италии.

«Есть опасения, что в условиях цифровой революции люди остаются без внимания, мы обязательно хотим инвестировать в развитие навыков применения цифровых технологий, чтобы у людей были умения, необходимые для полноценного участия в цифровой экономике»,- приводит агентство слова Сандберг.

Отмечается, что внимание будет уделено пожилым, молодежи и беженцам. Обучение будет направленно на повышение медиаграмотности населения и расширение навыков цифровой безопасности, пишет УНИАН.

Также Facebook намерена инвестировать около $12,2 млн в разработку искусственного интеллекта, которой занимается структура компании во Франции. Шерил Сандберг подчеркнула, что Facebook будет вкладывать средства в развитие как технологий, так и человеческого потенциала.

Ранее власти ЕС заставили Facebook пересмотреть налоговую политику. Компания Facebook больше не будет регистрировать всю свою выручку в штаб-квартире в Ирландии. Социальная сеть намерена передавать данные о доходах от рекламы властям тех стран, где эта выручка генерируется. Пока речь идет только о странах, где у корпорации есть офисы. Полностью перейти на новую схему финансовой отчетности компания планирует к середине 2019 года.



