В 2017 году мировой объем продаж смартфонов вырос на 3% до 1,46 млрд единиц. Об этом сообщает исследовательская компания GfK, пишет Прайм.
Как отмечается, в целом за год было продано смартфонов на 478,7 миллиарда долларов, что на 9% превышает показатель 2016 года.
В четвертом квартале 2017 года объем продаж смартфонов в мире достиг рекордных 397,2 миллиона штук, увеличившись на 1% в годовом выражении. Квартальная выручка выросла на 11%, до 144 миллиардов долларов.
"Это произошло благодаря тому, что популярность смартфонов с более крупными и безрамочными дисплеями побудила потребителей покупать более дорогие устройства", - пояснил динамику квартальной выручки директор по глобальным исследованиям в сфере телекома в GfK Арндт Полифке.
Спрос на смартфоны по-прежнему восстанавливается в Центральной и Восточной Европе - в четвертом квартале было продано на 7% больше в годовом выражении - 25,2 миллиона единиц. Выручка от продаж смартфонов выросла на 28%, до 6,9 миллиарда долларов.
За весь 2017 год в регионе было продано 85,2 миллиона смартфонов, что на 9% больше показателя 2016 года. Выручка увеличилась на 26%, до 21,2 миллиарда долларов. GfK прогнозирует рост объема продаж смартфонов в 2018 году на 6%, что будет вызвано увеличением спроса в России и в Украине.
В Западной Европе в четвертом квартале было продано 37 миллионов смартфонов, что на 3% меньше в годовом выражении. Тем не менее, выручка в регионе выросла на 17%, до 18,8 миллиарда долларов. По итогам 2017 года объем продаж смартфонов в регионе сократился на 4%, до 125,6 миллиона единиц. Выручка выросла на 5%, до 56 миллиардов долларов.
В Северной Америке объем продаж на смартфоны в четвертом квартале составил 62 миллиона единиц, что на 6% больше, чем в 2016 году. Выручка увеличилась на 4% и достигла 28,5 миллиарда долларов. По итогам 2017 года рост объема продаж смартфонов в регионе составил 2%, до 201,3 миллиона единиц. Выручка выросла на 1%, до 84 миллиардов долларов.
В Латинской Америке объем продаж достиг за три месяца 35 миллионов единиц, увеличившись на 6% в годовом выражении - этому способствовал рост спроса в Бразилии. Всего было продано смартфонов на 11,2 миллиарда долларов, что на 12% больше в годовом выражении. По итогам 2017 года объем продаж смартфонов в регионе вырос на 9%, до 115,8 миллиона единиц. Выручка увеличилась на 19%, до 36,8 миллиарда долларов.
В регионе Ближний Восток и Африка в четвертом квартале было продано 46,2 миллиона смартфонов (рост на 8% в годовом выражении). Выручка достигла 10,9 миллиарда долларов, увеличившись на 3% к аналогичному периоду 2016 года. "Это увеличение продаж было обусловлено спросом в Египте и Саудовской Аравии", - сообщает Gfk.
По итогам 2017 года объем продаж смартфонов в регионе вырос на 4%, до 176,5 миллиона единиц. Выручка сократилась на 1%, до 41,5 миллиарда долларов.
В Китае и развивающихся странах Азии в четвертом квартале в совокупности было продано около 173,3 миллиона смартфонов (снижение на 2,25%), а выручка при этом выросла на 16,7% и составила порядка 54,5 миллиарда долларов. Это первое снижение объема продаж в КНР за 2,5 года. Падение показателей в развивающихся странах Азии Gfk объясняет снижением спроса в Индии.
В развитых странах Азии объем продаж за квартал сократился на 9%, до 18,5 миллиона единиц, выручка - на 5%, до 13,2 миллиарда долларов. Данная динамика объясняется падением продаж в Южной Корее на 21% в годовом выражении.
По итогам 2017 года совокупный объем продаж в Китае и других странах Азии составил 755,6 миллиона единиц (рост на 2,7%). Общая выручка увеличилась на 12%, до 239,2 миллиарда долларов, пишет korrespondent.net
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авторы издания DW