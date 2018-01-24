Рэпер 50 Cent заработал на биткоинах 8 млн долларов

Американский рэпер 50 Cent заработал около 8 миллионов долларов на биткоинах, пишет TMZ.

Издание сообщает, что свой альбом Animal Ambition 2014 года исполнитель решил продавать за криптовалюту, когда курс биткоина составлял 662 доллара. В целом выручка музыканта составила 700 единиц криптовалюты.

На тот момент сумма, полученная от продаж, составляла порядка 450 тысяч долларов. Однако благодаря росту биткоина она достигла 8 миллионов долларов, сообщает korrespondent.net

Известно, что в 2015 году 50 Cent оказался на грани банкротства, когда не мог погасить накопившиеся долги. Однако в итоге он смог преодолеть финансовые трудности.