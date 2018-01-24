Стадо бегемотов отогнало акулу. ВИДЕО

В Национальном парке Крюгера в Южно-Африканской Республике на видео сняли стадо бегемотов, прогнавших тупорылую акулу, пишет UPI. В видео показано, как акула подплыла вплотную к бегемотам, и те проявили агрессию в ее адрес, отогнав непрошенную гостью.

"Когда мы смотрели на крокодилов и бегемотов на сафари, мы увидели акулу, подплывавшую к ним", - прокомментировала инцидент автор видео, гид Стейси Фарелл.

Женщина отметила, что вероятно, акула врезалась в бегемотов, не сумев их разглядеть в мутной воде. В итоге, это разозлило животных, и они попытались ее атаковать. Однако акула оказалась проворнее, и спаслась невредимой, пишет korrespondent.net