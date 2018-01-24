Застрявшие поезда и отмена авиарейсов: как Япония переживает мощнейшие снегопады . ФОТО

Последние несколько недель Япония страдает от мощнейших снегопадов. Люди вынуждены добираться домой по огромным сугробам, поезда попадают в снежный плен, а авиарейсы отменяют.

Как сейчас живут люди в стране Восходящего Солнца смотрите в фоторепортаже REUTERS.

Один из японских авиаперевозчиков Japan Airlines отменил около 20 рейсов в токийском аэропорту Ханэда и предупреждает о возможной отмене других вылетов.

Отметим, что в последнее время Япония страдает от мощнейших снегопадов. Так, около недели назад на западе японского острова Хонсю погибли два человека.

В некоторых районах страны высота снежного покрова достигала 80 сантиметров, что привело к перебоям в работе общественного транспорта, пишет УНИАН.