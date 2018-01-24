В Адриатике нашли брошенные 1,7 тонны марихуаны

Полиция Албании обнаружила 1,7 тонны готовой к употреблению марихуаны на брошенном катере в Адриатическом море, передает в среду агентство Танюг.

Сообщаются, что сотрудники МВД Албании нашли 1,7 тонны марихуаны на резиновом катере в море недалеко от города Влёра. Контрабандисты успели покинуть судно до появления полицейских.

Переправка наркотиков морским путем в Италию является одним из самых активных каналов контрабанды.

Сотрудники полиции Черногории в январе раскрыли морской канал контрабанды наркотиков из Албании в Италию, в Албании их коллеги тогда задержали 600 килограмм наркотиков растительного происхождения.

Полиция Италии ранее сообщила, что задержала за девять месяцев 2017 года 33 тонны марихуаны из Албании, мониторинг с воздуха выявил около двух тысяч гектаров посадок наркотической конопли в стране, сообщает

РИА Новости

Наркотрафик из Албании по суше в большей степени беспокоит Грецию. По данным полиции пограничного региона Эпир, за прошедший год было изъято свыше девяти тонн наркотиков у албанских контрабандистов.

"В 2015 году в Эпире было изъято 600 килограмм албанской марихуаны, в 2016 году – 3,5 тонны, а в 2017 – 9,3 тонны наркотика", — цитирует телеканал Alsat M данные греческой полиции.

В конце октября 2017 года бывший президент и экс-глава правительства Албании Сали Бериша прямо обвинил нынешнего премьера страны Эди Раму и правительство в организации наркоторговли.







