Древний «кусок» Северной Америки нашли в Австралии

Исследователи из Университета имени Джона Кертина в Австралии изучили горные районы Джорджтауна на севере Квинсленда. Песчаные осадочные породы имели геологические подписи, неизвестные остальной части Австралии, но сильно напоминали скалы, которые можно увидеть в современной Канаде.

Ученые пришли к выводу, что район Джорджтаун отделился от Северной Америки 1,7 млрд лет назад. Спустя 100 млн лет этот кусок суши столкнулся с тем, что сейчас является Северной Австралией, в районе Маунт-Айза, передает Live Science.

«Это была важная часть глобальной континентальной реорганизации, когда почти все континенты на Земле собрались, чтобы сформировать суперконтинент под названием Нуна (Колумбия)», — говорит Адам Нордсван, ведущий автор исследования.

Некоторое время Нуна считалась гипотетическим континентом. Период ее существования определялся от 1,8 до 1,5 млрд лет назад. Предположение о существовании суперконтинента появилось в 2002 году. Нуна состояла из территорий, которые вошли в состав Лаврентии, Фенносарматии (Балтики), Украинского (Азово-Подольского) щита, Амазонского щита, Австралии и, вероятно, Сибири, а также Сино-Корейской платформы и Калахарийской платформы.

На существование этого континента указывают геологические и палеомагнитные данные.

Нордсван уточняет, что Нуна раскололась около 300 млн лет назад, сообщает moya-planeta.ru