Американская семья вырастила 14 медведей

Семья ухаживала за медведями гризли, черными медведями и полярными медведями в течение последних 90 лет. Но семейная традиция оказалась под угрозой в прошлом году, когда старший член семьи, муж Моники Джонни Третий умер от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

Однако мать и сын собрались с силами и решили продолжить дело патриарха семьи.

«Я знаю, что медведи скучают по нему, они замечают его отсутствие. Но наш сын и я решили продолжить семейное дело ради моего мужа», — говорит Моника в интервью Barcroft TV.

«Сейчас у нас 14 медведей. Предпочитаю ли я медведей людям? Пожалуй, иногда так и есть», — признается женщина.

С тех пор как разведением медведей занялся дед Джонни Третьего, они снимались в диснеевских фильмах и телевизионных шоу, пишет moya-planeta.ru

Джонни Четвертый впервые вступил в контакт с потенциально опасными животными, когда ему было всего три года, и он всегда воспринимал зверей как часть семьи.