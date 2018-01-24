Стало доступно приложение Scheduled для отложенной отправки сообщений

На Android-устройствах стала доступна программа Scheduled для отложенной отправки сообщений. Она позволяет автоматически разослать СМС контактам из адресной книги, а также запланировать на определенное время публикацию текста в популярных мессенджерах, таких как Facebook Messenger, Line, Whatsapp, Telegram, Twitter, Slack, WeChat, LinkedIn, Skype и Phone.

Работает приложение очень просто: сначала нужно выбрать получателей из списка контактов и настроить таймер. Затем Scheduled предложит либо автоматически отправить СМС в установленное время, либо указать, в каком мессенджере должен быть опубликован текст.

В нужный час программа уведомит, когда нужно запустить мессенджер — из-за ограничений, накладываемых некоторыми разработчиками, отправка без участия пользователя не поддерживается.

В Scheduled можно импортировать дни рождения аз адресной книги, выбирать нескольких получателей и повторять публикацию сообщения по расписанию. Приложение окажется полезным, например, чтобы не забыть о чем-то сообщить контакту, заранее составить и отправить текст поздравления с праздником.

Scheduled можно бесплатно загрузить из Google Play, сообщает vesti.ru

