Журналистка рассказала о разврате, царящем в рядах британской элиты

Корреспондент Financial Times Мэдисон Мэрридж тайно проникла на элитный благотворительный вечер в Лондоне "только для мужчин", где присутствовали видные политики, экономисты, дипломаты, общественные деятели и звезды шоу-бизнеса. Журналистка рассказала, что позволяют себе светилы общества за закрытыми дверями.

Перед тем, как отправиться на торжественный вечер "Благотворительного фонда Президентского клуба" (The President’s Club Charitable Trust), состоявшийся в фешенебельном лондонском отеле Dorchester, Мэрридж записала видео, в котором рассказала о том, что побудило ее проникнуть в "святая святых" британской элиты.

"На этот вечер традиционно не приглашают женщин. При этом организаторы нанимают более ста официанток, чтобы те обслуживали гостей. Одна из них рассказала мне, что с ней и ее коллегами обращались крайне неуважительно, как с товаром. Я решила это проверить", — заявила сотрудница Financial Times.

Мэрридж и ее помощница успешно прошли собеседование, их наняли работать на благотворительном вечере.

"Требования к официанткам были такие – стройные, высокие, привлекательные. Черные обтягивающие платья, черные туфли, черное нижнее белье. Нас предупредили что придется иметь дело "не с самыми приятными мужчинами". Больше ничего конкретного сказано не было", — добавила журналистка.

По ее словам, на такую работу соглашаются в основном студентки 19-22 лет с.нестабильным заработком. Перед тем, как отправиться на вечер, журналистка надела на себя микрофоны.

Мэрридж сообщила, что во время светского ужина, задачей которого было собрать деньги на лечение больных детей и другие подобные нужды, знаменитости и миллионеры не стеснялись в выражениях и действиях.

"Многим моим коллегам гости вечера лезли под платья, трогали их за бедра и колени, а одну попросили станцевать для них голой на столе. Одну 19-летнюю девушку спросили, не проститутка ли она", — заявила журналистка.

На вечере было 360 гостей и 130 официанток, за поведением которых тщательно наблюдала служба охраны. Если девушки слишком долго стояли в стороне от гостей и не общались с ними, их выводили.

Мэрридж заявила, что ее тоже пытались трогать за разные части тела, однако, по словам журналистки, в своем отчете она хотела сконцентрироваться на опыте молодых девушек, которым не повезло оказаться в такой ситуации.

Сотрудница Financial Times не назвала имен тех, кто приставал к официанткам, но пообещала сделать это в дальнейшем, когда у нее будут доказательства, пишет vesti.ru.