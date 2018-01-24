Правительство увеличило единовременное пособие при рождении ребенка

Родители получат большую сумму денег в виде единовременного пособия при рождении ребенка. Сегодня правительство утвердило решение об увеличении пособия до 5 645 леев.

Таким образом, повышение составит 345 леев. Единовременное пособие в новом размере будут выдавать при рождении ребенка уже с 1 января 2018 года.

Для реализации этого постановления в законе о государственном бюджете предусмотрены 198 млн. леев. По подсчетам, в 2018 года единовременное пособие при рождении ребенка получат 35 тыс. семей.

Это не первый раз, когда правительство увеличивает пособие при рождении ребенка. Последнее повышение произошло в прошлом году и составило 2200 леев. Так, размер пособия увеличился с 3100 до 5300 леев.