Правительство повысит эффективность обмена данными между госструктурами

Кабинет министров сегодня одобрил пакет законов, касающихся обмена данными и улучшения взаимодействия. Эти документы упростят обмен данными между государственными структурами путем укрепления нормативно- правовой базы для использования платформы взаимодействия – MConnect.

Будут созданы предпосылки для реализации принципа «единого окна». «Эти документы должны начать внедряться как можно быстрее, тем самым у нас снизится бюрократия, мы реже будем вынуждать людей обращаться за сертификатами. Как я уже говорил, обмен данными должен происходить между учреждениями, а не путем запроса документов у граждан», - сказал премьер Павел Филип.

В то же время будет обеспечен учет всех обменов данными, оптимизированы и сокращены институциональные издержки на предоставление государственных услуг, а их качество улучшится, пишет moldpres.md

До настоящего времени было начато 65 проектов, интегрированных с платформой взаимодействия, связанныз с 27 единицами.