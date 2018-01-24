ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.

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