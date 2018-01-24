Представители ЕС и дальше будут поддерживать Молдову

Представители Европейского Союза готовы поддержать Молдову, но настаивают на выполнении Кишиневом своих обязательств, взятых после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Как сообщила агентству «ИНФОТАГ» пресс-служба правительства, об этом шла речь на встречах вице-премьер-миниистра Молдовы по европейской интеграции Юрие Лянкэ с руководителями Евросоюза и Еврокомиссии.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности, вице-председатель Еврокомисии Федерика Могерини отметила, что Евросоюз ожидает от молдавских властей выполнения взятых обязательств. В Брюсселе считают, что «у республики есть возможности для успешного проведения реформ и всего того, что было намечено в диалоге с Евросоюзом».



«Для Молдовы очень важно продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией и расследовании кражи миллиарда из банковской системы», - отметила Могерини.



Она также указала на необходимость соблюдения международных рекомендаций по вопросам изменения избирательной системы и проведения выборов.



В ходе встречи с Юрие Лянкэ, комиссаром по политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан призвал правительство Молдовы «продолжить реализацию реформ».

«ЕС и впредь будет поддерживать европейский путь Молдовы и действия, направленные на развитие демократии и правового государства, на благо молдавских граждан», - отметил он.



Вопрос налаживания более активной торговли РМ с ЕС на базе Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) вице-премьер Лянкэ обсудил на встрече с комиссаром ЕС по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем.



На встрече шел также разговор о новых квотах на экспорт молдавской продукции в ЕС, которые запросило правительство РМ. Комиссар сказала, что этот вопрос в настоящее время находится в стадии рассмотрения. Согласно сообщению, в ходе встречи обсуждались приоритеты на 2018 г., которые позволят эффективнее осваивать РМ потенциал DCFTA.

«В перечне значится и продукция животного происхождения, которую молдавские производители смогут скоро экспортировать на рынки стран ЕС. Сессилия Мальмстрем подтвердила готовность ЕС оказать РМ финансовую и техническую поддержку для реализации задач, которые Молдова взяла на себя в рамках Соглашения о свободной торговле», - отмечается в сообщении.



Юрие Лянкэ и комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Витенис Андрюкайтис обсудили ход реализации Кишиневом Соглашения об ассоциации в области пищевой безопасности и общественного здравоохранения. Лянкэ подтвердил обязательство Молдовы в отношении достижения результатов в области санитарных и фитосанитарных мер, охраны здоровья животных, а также в секторе общественного здоровья, подчеркнув необходимость эффективного взаимодействия между национальными властями и европейскими. По его словам, соблюдение требований для получения права на экспорт продуктов животного происхождения на рынок ЕС, является приоритетным вопросом для молдавского правительства.



В ходе встреч в Брюсселе Юрие Лянкэ проинформировал о приоритетах своего мандата в направлении европейской интеграции, продвижения реформ в рамках Соглашения об ассоциации РМ-ЕС, выполнения условий для получения республикой макрофинансовой помощи ЕС.



«Лянкэ высоко оценил постоянную поддержку, оказываемую ЕС, и пообещал, что на своей новой должности приложит все усилия для обеспечения эффективного планирования и координирования в выполнении взятых РМ обязательств перед европейскими партнерами», - отмечается в сообщении пресс-службы правительства.