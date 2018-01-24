ЕС дополнительно выделит 10 млн. евро на проекты в сфере энергоэффективности

Европейский Союз выделит дополнительно 10 млн. евро на проекты в сфере энергоэффективности в странах Восточного партнерства (ВП), в том числе Молдове.

Как сообщает «ИНФОТАГ» со ссылкой на сайт Восточного Соседства, деньги будут выделены в рамках программы «Соглашение мэров – Демонстрационные проекты».



В 2017 г. по результатам конкурса из более 100 заявок были отобраны 14 проектов. Они будут реализованы в 15 муниципалитетах на территории пяти стран. Шесть проектов - в Украине, три - в Молдове, по два - в Беларуси и Армении, и один – в Грузии.



В основном, отобранные проекты направлены на переоборудование зданий, находящихся на государственном учете, повышение энергоэффективности, модернизацию систем городского освещения и развитие сектора возобновляемой энергетики. Все проекты будут запущены в 2018 г. и реализованы на протяжении двух-трех лет.



Справка «ИНФОТАГ»: «Соглашение Мэров – Демонстрационные проекты» – программа, являющаяся частью инициативы EU4Energy, которая нацелена на оказание поддержки странам ВП в области энергообеспечения, энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии.