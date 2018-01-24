Зарегистрирован проект декларации, осуждающей попытку вмешательства Москвы во внутренние дела Молдовы

Заявление российской госдумы только подтвердило необходимость борьбы с пропагандой, - считают в молдавском парламенте. Группа депутатов зарегистрировала проект декларации, осуждающей попытку вмешательства Москвы во внутренние дела Молдовы. Подписали документ демократы, члены народно-европейской группы и независимые депутаты.

Эта декларация должна стать ответом на заявление Думы, в котором закон о борьбе с пропагандой назвали "очередным антироссийским актом" и нарушением международных норм о доступе к информации.

Российские депутаты порекомендовали своему правительству разработать ряд альтернативных мер, которые позволят жителям Молдовы и впредь иметь доступ к информационным программам. Именно это в Кишиневе сочли попыткой вмешательства во внутренние дела.

При этом молдавские депутаты выразили надежду на конструктивный диалог и развитие двусторонних отношений.



Закон, вызвавший возмущение Москвы, вступит в силу в начале февраля. Он запрещает трансляцию новостных, аналитических и военных передач, произведенных в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.







