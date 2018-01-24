Дания выступила за пересмотр конвенции по правам человека

Совет Европы должен пересмотреть принципы Европейской конвенции по правам человека, а именно работу Страсбургского суда. Об этом в среду, 24 января, заявил премьер-министр Дании Ларс Расмуссен, сообщает Европейская правда.

По его словам, пришла необходимость модернизировать Конвенцию с учетом современных реалий.

"Это неправильно, что Дания удерживает иностранных преступников из-за плохих условий содержания у них дома... Были случаи, когда суд по этим соображениям запрещал депортацию лиц, совершивших тяжкие преступления. Это решения, которые гражданам трудно понять", - подчеркнул премьер.

Расмуссен поддержал необходимость реформы Конвенции. По его мнению, Комитет министров Совета Европы уже в ближайшее время должен принять политическое решение в пользу такой идеи, пишет korrespondent.net

Премьер Дании предложил одобрить политическую декларацию весной, в апреле-мае.

"Нам необходимо обсуждать сложные вопросы. В противном случае мы рискуем потерять общественную поддержку прав человека", - пояснил он.