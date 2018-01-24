В Сети обнаружили любовный роман Саддама Хусейна

В Сети был обнаружен любовный роман "Забиба и король", написанный экс-президентом Ирака Саддамом Хусейном, пишет Buisiness Insider.

Книга имеет перевод на английский язык и доступна для покупки на сайте Amazon.

Издание сообщает, что написан был роман в 2000 году и его жанр обозначен, как "аллегорическая любовная история". А действие разворачивается несколько тысяч лет назад.

По сюжету к главному герою королю, который символизирует самого Хусейна, приходит каждую ночь девушка Забиба. Они вместе беседуют о национализме, религии и воле народа.

Сообщается, что изначально книга была опубликована анонимно. Однако позднее была приписана бывшему президенту Ирака, пишет korrespondent.net