Наказание за вождение в пьяном виде требуют ужесточить. По данным Национального бюро пробации, в 2017-ом более трёх тысяч водителей были наказаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Это на 700 случаев больше, чем в 2016-ом. Не подействовали на любителей выпить за рулем даже 50 тысяч леев штрафа.
"Увеличение штрафов не дало желаемого результата. Мы предлагаем тех, кто попался во второй или третий раз пьяным за рулём, навсегда лишать водительских прав", - сказал замглавы Национального бюро пробации Геннадий Чобан.
Кроме того, в Национальном бюро пробации предлагают заставлять провинившихся водителей повторно сдавать экзамены на права или назначать им общественные работы в морге.
"Считаю, что это справедливо. Смотрите, что происходит на дорогах из-за пьяных. Пусть они увидят, какие у безответственности бывают последствия".
О необходимости серьёзного наказания за пьянство за рулем говорил и премьер Павел Филип.
"Мы все знаем, какими трагедиями обернулись последние аварии, люди погибли по вине пьяных водителей. Я прошу вас изучить этот вопрос и жду предложений. Может, есть смысл ужесточить наказания", - отметил премьер-министр Павел Филип.
В тюрьмах страны за вождение в нетрезвом виде сидят почти 300 человек. 80 из них были задержаны за это правонарушение во второй раз, а 17 - в третий.
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авторы издания DW