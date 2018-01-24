СМИ: Кейт Хадсон обручилась с другом детства

Американская актриса Кейт Хадсон обручилась со своим другом детства - музыкантом Дэнни Фудзикава, пишет The Daily Mail. Актриса якобы уже год находится с ним в отношениях и недавно была замечена с обручальным кольцом.

Журналисты сфотографировали пару на прогулке в Лос-Анджелесе. По информации издания, актриса приняла предложение руки и сердца своего возлюбленного. Сами знаменитости пока не комментируют данную информацию, пишет korrespondent.netИзвестно, что до этого Кейт Хадсон была замужем за рок-музыкантом Крисом Робинсоном, от которого родила сына. Позднее она повторно вышла замуж за фронтмена Muse Мэттью Беллами, также родив ему сына. Однако пара развелась в 2014 году, прожив в браке четыре года.