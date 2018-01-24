Samsung Galaxy S9 показали в "живом" видео

В Сети появилось первое "живое" видео, на котором представлен неанонсированный флагманский смартфон Samsung Galaxy S9. Ожидается, что релиз гаджета состоится в следующем месяце. Ролик был опубликован на YouTube-канале Trendy Techz.

Анонс устройства ожидается в рамках Mobile World Congress (MWC) в Барселоне. Флагманская линейка будет включать в себя две модели смартфонов. Старшая, по слухам, получит двойную камеру.

Судя по опубликованному ролику, гаджет довольно сильно будет походить на своего предшественника. Однако рамки, все же, будут еще более тонкими, пишет korrespondent.net