Наводнение в Париже усиливается: вода поднялась выше пяти метров

Вода в реке Сена в Париже продолжает подниматься. На данный момент уровень воды уже превысил пять метров. Об этом в среду, 24 января, сообщает Le Parisien.

В полдень среды уровень воды был зафиксирован на отметке 5,10 метров. Ожидается, что пик наводнения будет в ночь с пятницы на субботу и уровень воды может подняться выше шести метров, как это было в 2016 году.

Большинство автомобильных дорог вдоль берегов Сены полностью затоплены, нарушено движение общественного транспорта.

Также с ограничениями работает речной транспорт, ведь при высоком уровне воды катера не могут проходить под некоторыми мостами.

В Париже официально объявлен оранжевый уровень опасности. Метеорологи сообщают, что за прошедшую неделю в бассейне Сены выпала двухнедельная норма осадков.