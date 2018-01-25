Группа ученых установила, что возможно обратить процесс разрушения сосудов у людей с алкогольной зависимостью. Для этого следует использовать медикаментозное подавление микроРНК MiR-21, пишет MedicalXpress.
В исследовании отмечается, что по статистике один из шести взрослых выпивает более четырех раз в месяц. Такие люди больше подвержены риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Один из исследователей Шейн Филлимс отмечает, что все больше молодых людей оказываются подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
В ходе исследования, к которому были привлечены 14 человек в возрасте от 18 до 30, удалось установить зависимость между потреблением алкоголя и повышением уровня MiR-21 - соединения, которое участвует в блокировании активности ряда генов, защищающих организм от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Однако его подавление способствует восстановлению нормальной работы сосудов у людей, имеющих алкогольную зависимость, пишет korrespondent.net
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авторы издания DW