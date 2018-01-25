Молекулярные биологи из Китая впервые получили двух мартышек Чжунчжун и Хуахуа, используя ту же методику, которую применяли при клонировании овечки Долли. Об этом сообщает журнал Cell.
Овечку Долли клонировали в 1996 году с помощью переноса генетической информации, взятой из неполовой клетки в яйцеклетку. После этого учёные также клонировали мышей, свиней, коров и собак, но не могли поставить эксперимент с приматами, передает tjournal.ru.
В 2003 году учёные Питтсбургского университета не смогли создать ни одного клона приматов из 716 яйцеклеток, и предположили, что такой метод не подходит для этого отряда. Как пишет издание New Scientist, в 2000 году учёные смогли впервые клонировать обезьян, но использовали для этого другой метод — оплодотворённый эмбрион делили на несколько частей, из-за чего рождались генетически идентичные обезьяны. Такой метод подходит для создания лишь четырёх животных.
На этот раз специалисты использовали технику, при помощи которой клонировали овечку Долли, чтобы создать «теоретически бесконечное число клонов». Используя соматическую ядерную клеточную передачу, учёные извлекли ядро из клетки-донора и заменили её клеткой другого животного. Чтобы «обмануть» яйцеклетку, учёные использовали ток — тогда клетка «думала», что её оплодотворили, и начинала производить эмбрион.
После имплантации в матку суррогатной матери, эмбрион вырастет в копию животного, которое предоставило ядро. Кроме того, учёные добавили также матричную РНК и трихостатин А, которые позволили пробудить по меньшей мере 2 тысячи генов, необходимых на разных стадиях развития эмбриона.
Учёные отметили, что у обезьян нормальная температура тела, сосательные рефлексы при кормлении, а также нет отклонений в развитии, весе и обхвате головы.
Как пишет Time, метод всё ещё неэффективный — учёным пришлось задействовать 127 яйцеклеток, чтобы получить двух обезьян. Они также не смогли клонировать взрослую обезьяну. Долли стала сенсацией, так как это первое животное, клонированное из взрослой овцы, отметило издание.
Директор Центра по изучению приматов при Институте нейрофизиологии в Шанхае Цян Сун (Qiang Sun) рассказал, что клонирование обезьян даёт учёным новые возможности.
"Теперь можно выращивать приматов с абсолютно идентичным набором генов, за исключением одного участка ДНК, структуру которого мы поменяли. Это поможет раскрыть суть многих генетических болезней и найти новые методы борьбы с раком и расстройствами иммунитета." - заявил директор Центра по изучению приматов Цян Сун.
Как отметило издание New Scientist, научное открытие «усилит страхи» того, что скоро учёные найдут способ клонирования человека. Хосе Кибелли, учёный в университете Мичигана, заявил Time, что это может быть технически возможно, но «криминально» из-за множества неудачных беременностей. По его словам, общество может столкнуться с «большой этической дилеммой» при применении технологии к людям
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авторы издания DW