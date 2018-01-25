Китайские инвесторы побили в 2017 году рекорд по объему инвестиций в экономику Германии. Согласно исследованию консалтинговой компании Ernst & Young, китайцы инвестировали 13,7 млрд (около 11,2 млрд евро), приобретя на них 54 предприятия – полностью или частично.
Таким образом, был побит инвестиционный рекорд 2016 года, когда Китай потратил на приобретение немецких активов на миллиард долларов меньше, что уже тогда было самым высоким показателем за всю историю.
В Ernst & Young также отметили, что, несмотря на увеличение суммы инвестиций количество инвестиционных сделок несколько снизилось. В 2016 году было заключено более чем на 20 сделок по приобретению китайскими инвесторами немецких активов больше, чем в 2017-м.
В Федеральном объединении торгово-промышленных палат Германии (DIHK) рекордные инвестиции из Китая оценивают как в целом положительную тенденцию, сообщает korrespondent.net
"Таким образом Китай способствует благосостоянию Германии", – заявил президент DIHK Эрик Швайцер в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.
Германия является одним из лидеров среди стран Европы по объему китайских инвестиций, опережая в этом даже Великобританию.
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авторы издания DW