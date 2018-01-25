Kia Optima 2018: рассекречена внешность седана

В Сети были опубликованы первые официальные снимки седана Optima 2018. Известно, что обновленный автомобиль уже дебютировал на родине, пишет CarAdvice.

Новинка получила ряд изменений во внешности - измененную решетку радиатора, новую оптику.

Однако, главным образом, изменился в автомобиле интерьер - седан оснастили новым рулевым колесом и усовершенствованной мультимедийной системой. В качестве новых опций также доступны мощная аудиосистема KRELL, и технология полуавтономного вождения.

Моторная гамма Kia Optima представлена бензиновым двигателем объемом 1,6 литра (мощность 180 л.с.), 2,0 литра (163 л.с.), а также 1,7-литровым турбодизелем мощностью 141 лошадиную силу.

Также ожидается версия с 2,4-литровой атмосферной четверкой, мощность которой составляет 188 л.с. Ожидается наличие в линейке и гибрида Kia Optima, пишет korrespondent.net