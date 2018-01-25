Опасное индийское селфи. ВИДЕО

Житель индийского города Хайдарабад попал в больницу после попытки сделать селфи с проезжающим поездом. 25-летний молодой человек по имени Шива подошёл слишком близко к рельсам и не прореагировал на предупредительные гудки состава.

Сообщается, что персонал Сил защиты железных дорог (RPF) оказал первую помощь пострадавшему и отвёз его в частную больницу. Несмотря на полученную травму головы, его состояние оценивается как стабильное, сообщили в полиции. В ведомстве подчеркнули, что этот инцидент — «напоминание для молодёжи о том, что они должны быть осторожны при выполнении трюков, подобных этому».

После лечения Шиве придется заплатить 500 рупий штрафа за нарушение правил безопасности на железной дороге, передает tjournal.ru. Представитель Indian Railways отметил, что последствия могли бы быть печальными, если бы машинист не начал экстренно тормозить.