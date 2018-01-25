Мэрил Стрип снимется в сериале "Большая маленькая ложь"

Актриса Мэрил Стрип, которая является лауреаткой премии "Оскар", снимется в сериале "Большая маленькая ложь", пишет Variety. Она появится во втором сезоне телевизионного проекта.

Стрип сыграет героиню Мэри Луиза Райт - мать Перри Райта, роль которого исполняет Александр Скаргард. По сюжету сериала, она приезжает в Монтерей, волнуясь за своих внуков.

По информации издания, гонорар актрисы за каждый из эпизодов составит 800 тысяч долларов США, сообщает korrespondent.net

Известно, что в первом сезоне телевизионного шоу снялись Николь Кидман и Риз Уизерспун. Ожидается, что они также появятся и во втором сезоне сериала.