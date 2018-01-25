Молдова и Бенин установили дипломатические отношения

Церемония установления дипломатических отношений между Молдовой и Республикой Бенин состоялась вчера в представительстве РМ в ООН в Нью-Йорке.

Протокол об установлении дипломатических отношений подписали постоянные представители двух стран при Организации Объединенных Наций – послы Виктор Морару и Жан-Клод де Рего, передает МОЛДПРЕС.

По этому случаю представители двух стран обменялись мнениями о путях активизации двусторонних отношений, об имеющемся потенциале сотрудничества в экономической и социальной областях, а также о конкретном взаимодействии между Молдовой и Бенином в рамках ООН.

В этой связи подчеркивалась настоятельная необходимость объединения усилий по обеспечению полного соблюдения Устава ООН и основополагающих принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности, независимости и невмешательства во внутренние дела.

После церемонии постоянные представители двух стран направили совместное письмо генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для информирования государств-членов ООН об установлении дипломатических отношений между Республикой Молдова и Республикой Бенин.